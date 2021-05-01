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الهند.. اكتشاف طفرات فيروسية "تلغي" مفعول المناعة

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الهند.. اكتشاف طفرات فيروسية "تلغي" مفعول المناعة الهند.. اكتشاف طفرات فيروسية "تلغي" مفعول المناعة
قالت: لا يوجد سبب حاليًّا للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة

الهند.. اكتشاف طفرات فيروسية

أعلنت الهند، اليوم السبت، عن اكتشاف طفرات في عينات من شأنها أن تلغي مفعول المناعة.

فقد قال مسؤول في لجنة مستشارين علميين شكلتها الهندية، في تصريحات لـ"رويترز": إن اللجنة أبلغت السلطات باكتشاف طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا "يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية"، مشيرين إلى أنها تتطلب مزيدًا من الدراسة.

وأوضح المستشارون أنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات، لكنهم أضافوا أنه لا يوجد سبب حاليًّا للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة.

وبحسب "رويترز": فإن العلماء يدرسون السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها: "بي.1. 617" تم رصدها أول مرة في البلاد.

ولم تعلن منظمة الصحة العالمية أن السلالة الهندية "مثيرة للقلق" كما فعلت إزاء سلالات متحورة أخرى تم رصدها أول مرة في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، غير أن المنظمة قالت في السابع والعشرين من أبريل الماضي: إن تتبع تسلسل جينوم سلالة "بي.1. 617" يشير إلى معدل نمو أعلى من السلالات الأخرى في الهند؛ وفق "سكاي نيوز".

واكتشفت لجنة المستشارين المزيد من الطفرات لفيروس كورونا، وتعتقد أن الأمر يتطلب تتبعًا عن كثب.

وقال رئيس اللجنة وعالم الفيروسات الهندي البارز، شاهد جميل: "نرى طفرات في بعض العينات يمكنها أن تتجنب الاستجابات المناعية"، لكنه لم يذكر ما إذا كانت تلك الطفرات حدثت في السلالة الهندية أم في غيرها.

وأضاف جميل: "ما لم تقم بزرع هذه الفيروسات وفحصها في المختبر، فلن يمكنك الجزم بذلك. في هذه المرحلة لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها تنتشر أو أنها يمكن أن تكون خطيرة، لكننا ذكرناها تحديدًا حتى نضعها نصب أعيننا"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وسجلت الهند ولأول مرة ما يزيد على 400 ألف حالة إصابة جديدة بـكوفيد-19 اليوم السبت.

وأدى انتشار العدوى إلى انهيار النظام الصحي في مناطق؛ منها العاصمة نيودلهي، مع نقص الأكسجين الطبي وأسرة المستشفيات.الهند فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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