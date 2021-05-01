جامعة شقراء تُدشن مشروع "الحوكمة المؤسسية الشاملة"

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إدارة رشيدة.. ليحقق متطلبات التنمية المستدامة وفق رؤية 2030

دشنت جامعة شقراء مكتب التحول المؤسسي، والذي يتولى تنفيذ مشروع "الحوكمة المؤسسية الشاملة" كأحد أدوات تطبيق منهج الإدارة الرشيدة.

جاء ذلك استجابة لمنطلقات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومستهدفاتها الخاصة بحوكمة كل السياسات والممارسات لدى كل الجهات الحكومية.

ويهدف مشروع "الحوكمة المؤسسية الشاملة" إلى إنشاء نظام فعال لحوكمة وأتمتة جميع السياسات والممارسات داخل الجامعة من خلال تطبيق منهج الإدارة الرشيدة.

وذلك بما يضمن تعزيز كفاءة العمل الأكاديمي والإداري والمالي والرقمي على أكمل وجه، ويتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق مؤشرات كفاءة الإنفاق؛ الأمر الذي سيساهم في زيادة ارتباط الجامعة بالمجتمع المحلي وتسهيل التواصل مع المستفيدين والتفاعل مع محيطها.

وتعمل إدارة جامعة شقراء على نشر ثقافة مؤسسية حديثة تحكمها قاعدة بيانات معرفية راسخة في ذهن المجتمع الجامعي (قيادات، أكاديميين، منسوبين، طلبة) تساهم في زيادة وعي المنسوبين وإدراك جميع قوى الموارد البشرية العاملة بالجامعة بالأدوار والمسؤوليات المناط بها إليهم.

حيث يأتي هذا استنادًا إلى أدلة تنظيمية محكمة ومعايير معلنة وإجراءات عادلة تسد الفجوات التي تحول دون تحقيق الأهداف وإعاقة الوصول للغايات والأهداف والرؤى، ليكون تطبيق منهج الإدارة الرشيدة ومشروع "الحوكمة المؤسسية الشاملة" منطلقًا لعملية تطوير شاملة في جامعة شقراء.

جامعة شقراء مشروع الحوكمة المؤسسية الشاملة