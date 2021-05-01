أخبار عاجلة

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة شقراء تُدشن مشروع "الحوكمة المؤسسية الشاملة"

Print
إدارة رشيدة.. ليحقق متطلبات التنمية المستدامة وفق رؤية 2030

جامعة شقراء تُدشن مشروع

دشنت جامعة شقراء مكتب التحول المؤسسي، والذي يتولى تنفيذ مشروع "الحوكمة المؤسسية الشاملة" كأحد أدوات تطبيق منهج الإدارة الرشيدة.

جاء ذلك استجابة لمنطلقات رؤية المملكة العربية 2030، ومستهدفاتها الخاصة بحوكمة كل السياسات والممارسات لدى كل الجهات الحكومية.

ويهدف مشروع "الحوكمة المؤسسية الشاملة" إلى إنشاء نظام فعال لحوكمة وأتمتة جميع السياسات والممارسات داخل الجامعة من خلال تطبيق منهج الإدارة الرشيدة.

وذلك بما يضمن تعزيز كفاءة العمل الأكاديمي والإداري والمالي والرقمي على أكمل وجه، ويتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق مؤشرات كفاءة الإنفاق؛ الأمر الذي سيساهم في زيادة ارتباط الجامعة بالمجتمع المحلي وتسهيل التواصل مع المستفيدين والتفاعل مع محيطها.

وتعمل إدارة جامعة شقراء على نشر ثقافة مؤسسية حديثة تحكمها قاعدة بيانات معرفية راسخة في ذهن المجتمع الجامعي (قيادات، أكاديميين، منسوبين، طلبة) تساهم في زيادة وعي المنسوبين وإدراك جميع قوى الموارد البشرية العاملة بالجامعة بالأدوار والمسؤوليات المناط بها إليهم.

حيث يأتي هذا استنادًا إلى أدلة تنظيمية محكمة ومعايير معلنة وإجراءات عادلة تسد الفجوات التي تحول دون تحقيق الأهداف وإعاقة الوصول للغايات والأهداف والرؤى، ليكون تطبيق منهج الإدارة الرشيدة ومشروع "الحوكمة المؤسسية الشاملة" منطلقًا لعملية تطوير شاملة في جامعة شقراء.

جامعة شقراء مشروع الحوكمة المؤسسية الشاملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض