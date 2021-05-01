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مكافحة المخدرات : القبض على مواطن روج مواد مخدرة في مواقع التواصل

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مكافحة المخدرات : القبض على مواطن روج مواد مخدرة في مواقع التواصل مكافحة المخدرات : القبض على مواطن روج مواد مخدرة في مواقع التواصل
قالت: في العقد الثالث من العمر وضُبِط بحوزته 4.9 كيلوجرامات من مادة الحشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروّج مواد مخدرة؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض -بفضل الله- عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضُبِط بحوزته (4.9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مادة القات المخدر.

وأوضح النقيب النجيدي، أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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