سلمان آل خليفة: اتحاد كرة القدم السعودي متميز ومحترف بقيادة المسحل

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قال: الاتحادات الوطنية الآسيوية هي أهم مرتكزات العمل الكروي في القارة

أشاد سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنجاح مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لأندية غرب آسيا، التي اختتمت أمس الجمعة.

وأبدى سعادته بنجاح التنظيم الإداري والفني الذي شَهِدته استضافة المجموعات الخمس؛ مؤكدًا أن الاتحادات الوطنية الآسيوية هي أهم مرتكزات العمل الكروي في القارة، والنجاحات المبهرة التي تشهدها جميع بطولات الاتحاد الآسيوي تعكس وحدة الهدف وشغف التميز ودقة التنسيق وعمق العلاقة بين الجميع، وما يزيد الفخر والتقدير هو تزامن تحقيق ذلك مع احترافية التعامل مع الإجراءات الصحية العالمية لأزمة كوفيد 19، الذي نتج عنه نجاح مهم في سير المنافسات بشكل آمن يدعو للاعتزاز بدور الكوادر الطبية واللوجستية المساندة وهم خط الدفاع الأول دومًا.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "أتقدم بالشكر والتقدير للاتحاد السعودي لكرة القدم الذي استضاف المجموعات الأولى والثالثة والرابعة بشكل متميز، يؤكد متانة العمل واحترافيته وتميز كوادره بقيادة ياسر بن حسن المسحل، كما أقدّم وافر التقدير للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الذي استضاف المجموعة الثانية بنجاح تام غير مستغرب بقيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، كما أشيد بنجاح الاتحاد الهندي لكرة القدم في استضافة المجموعة الخامسة بقيادة برافول باتيل الذي أقدم له الشكر والتقدير".

وأكد "آل خليفة" أن المستويات الفنية والتنافس المثير على خطف بطاقات التأهل للدور ربع النهائي حتى آخر مباراة، خلق طابعًا قويًّا للمنافسة، وترجَمَ قوة الكرة الآسيوية وعطاء أنديتها ونجاح انطلاقة البطولة في الوضع الاستثنائي العالمي للمرة الثانية.

وأشار إلى أن النجاح الصحي البارز والتفاعل الآمن مع أزمة كوفيد 19 وسرعة الاستجابة لأي طارئ؛ أثبت أن القارة الآسيوية تملك مقومات إدارة الأزمات العالمية بفضل الوحدة التي تغلف مسارات عملها الكروي وكفاءاتها البشرية عالية الأداء".

وقال: "فخورون بواقعنا الذي صمد أمام أعنف أزمة عالمية صحية؛ حيث تكاتفنا وخططنا جيدًا، وواصلنا رحلة العمل للأمام لتواصل مسابقاتنا على صعيد الأندية والمنتخبات الاستمرارية باحترافية ودقة تجسّد روح القارة الآسيوية وعمق وحدتها وتماسكها".

وشارك 20 فريقًا في 5 مجموعات انطلقت مناقشاتها في 14 أبريل الماضي في دور المجموعات لأندية غرب آسيا بنظام التجمع؛ حيث استضافت السعودية ثلاث مجموعات، والإمارات والهند مجموعة بكل منهما، وشهدت تأهل فِرَق: (النصر السعودي، بيرسبوليس الإيراني، الشارقة الإماراتي، الهلال السعودي، الوحدة الإماراتي، تراكتور الإيراني، الاستقلال الإيراني، استقلول الأوزبكي) لدور ربع النهائي الذي سقام يوم ١٣- ١٤ سبتمبر القادم من مباراة واحدة.

وسيكون الموعد الجديد لانطلاقة دور المجموعات لأندية شرق آسيا خلال شهري يونيو ويوليو 2021؛ وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر الحالية وتحديات الحظر التي تفرضها جائحة كوفيد-19.رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة