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هيئة تطوير بوابة الدرعية تختتم "واكاثون تحدي المشي" وتعلن أسماء الفائزين

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هيئة تطوير بوابة الدرعية تختتم "واكاثون تحدي المشي" وتعلن أسماء الفائزين هيئة تطوير بوابة الدرعية تختتم "واكاثون تحدي المشي" وتعلن أسماء الفائزين
لتشجيع المواطنين والمقيمين على تبنّي نمط حياة صحي وممارسة الرياضة خلال رمضان

هيئة تطوير بوابة الدرعية تختتم

اختتمت هيئة تطوير بوابة الدرعية واكاثون تحدي المشي، الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة في تطبيق "صحتي"، وذلك لتشجيع المواطنين والمقيمين على تبني نمط حياة صحي وممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، حيث فاز ستة مشاركين على مدار الأيام الثلاثة للواكاثون.

وأعلنت الهيئة عن فوز ستة مشاركين؛ حيث حاز كلٌّ من: وليد الظاهري، شعاع عبدالحافظ، طارش الشريم، محمد الفضيلي، محمد البقعاوي، وبسمة الناصر على الخمسين ألف خطوة.

وأشادت "بوابة الدرعية" بشراكتها مع وزارة الصحة وتطبيق "صحتي"، ودورهما في إنجاح الواكاثون من خلال المُميزات التي يقدمها التطبيق لمستخدميه، من خلال حثهم على تبني المشي، وغيرها من الفوائد التي يعمل التطبيق على مواكبتها يوماً بعد آخر في هذا الجانب الحيوي لجميع فئات المجتمع.

وأكدت هيئة تطوير بوابة الدرعية أن الواكاثون يهدف للتوعية بأهمية رياضة المشي كأحد أهم الرياضات التي يمكن ممارستها من قبل جميع الفئات والجنسين تقريباً دون عوائق، كما أنها رياضة خفيفة يمكن أدائها بسهولة ويسر خلال شهر رمضان المبارك.هيئة تطوير بوابة الدرعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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