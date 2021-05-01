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الشرقية.. 1339 جولة رقابية تغلق 17 منشأة مخالفة وتحرر 62 مخالفة

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الشرقية.. 1339 جولة رقابية تغلق 17 منشأة مخالفة وتحرر 62 مخالفة الشرقية.. 1339 جولة رقابية تغلق 17 منشأة مخالفة وتحرر 62 مخالفة
الأمانة أكدت استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية

الشرقية.. 1339 جولة رقابية تغلق 17 منشأة مخالفة وتحرر 62 مخالفة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1328 جولة رقابية، و11 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في كل الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة مخالفة، وتحرير 62 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 57 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة ؛ مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وأبانت أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كل المنشآت؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة، داعيةً إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم فيها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال مركز 940؛ لمعالجتها.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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