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هل انتهى "كورونا"؟.. ملايين الصينيين يرتادون المواقع السياحية للاستمتاع بعيد العمال

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هل انتهى "كورونا"؟.. ملايين الصينيين يرتادون المواقع السياحية للاستمتاع بعيد العمال هل انتهى "كورونا"؟.. ملايين الصينيين يرتادون المواقع السياحية للاستمتاع بعيد العمال
احتشدوا في محطات القطار وازدحمت بهم المطاعم

هل انتهى

سافر الملايين عبر مناطق الصين مع بدء عطلة عيد العمال، اليوم (السبت)، وتجمعوا في المواقع السياحية وزاروا عائلاتهم، بينما ازدحمت المطاعم مع اقتراب البلاد المترامية من فتح صفحة ما بعد "كوفيد-19".

وبيّن مسؤول في وزارة النقل أن ثاني أكبر في العالم يتوقع نحو 265 مليون رحلة برية أو بحرية خلال العطلة التي تستمر خمسة أيام، وهي أرقام سجّلت آخر مرة عام 2019 قبل انتشار الفيروس؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

واحتشد مئات من المتنزهين على طول الجزء العلوي من سور الصين العظيم في بادالينغ على بعد حوالى 60 كيلومترًا وسط العاصمة بكين، من دون وضع العديد منهم كمامات.

وقبيل العطلة احتشد الركاب في محطات القطارات في جميع أنحاء البلاد، وامتدت الطوابير عبر صالات المغادرة المزدحمة.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني حقق انتعاشَا بعد التباطؤ الناجم عن في العام الماضي، إلا أن النشاط الاستهلاكي لم يحقق انتعاشًا كما الإنتاج الصناعي، لكن مبيعات التجزئة انتعشت منذ ذلك الحين؛ إذ قفزت بنسبة 34,2 في المئة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي، لتعكس صورة أكثر تفاؤلًا للطلب الاستهلاكي.الصين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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