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جونز هوبكنز: إعطاء 1.13 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

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جونز هوبكنز: إعطاء 1.13 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم جونز هوبكنز: إعطاء 1.13 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم
بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 151.4 مليونًا والوفيات 3.18 ملايين

جونز هوبكنز: إعطاء 1.13 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن إعطاء 1.13 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل تطعيم في العالم بنحو 19.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميًّا، وعلى مدار متوسط 7 أيام، وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 151.4 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.18 ملايين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا، كما تتصدر أميركا أيضًا دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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