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"متحدث الصحة": الدراسات مستمرة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال

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"متحدث الصحة": الدراسات مستمرة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال "متحدث الصحة": الدراسات مستمرة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال
أكد أنه بالإمكان بدء إعطاء جرعات لأعمار أقل لما هو مقرر حالياً

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الدراسات ما زالت مستمرة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال.

وقال "العبدالعالي" لبرنامج "الراصد" الذي يعرض على قناة : هناك دراسات مستمرة على الأطفال، وبوادرها مبشرة، وبداية نتائجها مبشرة.

وأضاف: الدراسات أثبتت أنه بالإمكان البدء بإعطاء جرعات لأعمار أقل لما هو مقرر حالياً مع مراجعة اللجان للدراسة والتأكد والاطمئنان على سلامة الناس.

وتابع: متى ما وجدت لجان المتابعة الاطمئنان من المعلومات والأبحاث المتوفرة على إمكانية النزول بالأعمار ستقوم الصحة بإعطاء اللقاح.

وشدد على ضرورة أخذ لقاح "كورونا" للأعمار المتاحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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