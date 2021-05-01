أخبار عاجلة

خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد 16 عاماً.. صورة "الفتاة الكارثة" تحصد نصف مليون دولار

Print
بعد 16 عاماً.. صورة "الفتاة الكارثة" تحصد نصف مليون دولار بعد 16 عاماً.. صورة "الفتاة الكارثة" تحصد نصف مليون دولار
تعود لعام 2005 وظهرت فيها تبتسم أمام منزل يحترق دون اكتراث

بعد 16 عاماً.. صورة

لم تتخيل زوي روث؛ أن صورتها التي عُرفت باسم "الفتاة الكارثة"، ستكون سبباً في حصولها على آلاف الدولارات.

وتمكنت "الفتاة الكارثة"، زوي روث؛ من بيع صورتها الشهيرة التي تعود لعام 2005، التي ظهرت فيها تبتسم أمام منزل يحترق، مقابل 473 آلاف دولار، في مزاد بالعملات المشفرة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" تعود قصة الصورة لعام 2005، عندما نجت زوي؛ الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات آنذاك، من حريق اندلع في الحي الذي تقيم فيه، ولحق بها والدها ديفيد روث؛ حاملاً معه كاميرا، حيث التقط بعض الصور للحادث، أشهرها ما عُرف لاحقا باسم "الفتاة الكارثة".

وبعد بيعها صورتها، قالت زوي؛ الطالبة الجامعية الآن في نورث كارولينا، إنها ستتبرّع بأموالها من ثمن الصورة، لسداد قروض طلاب جامعيين، وأعمال خيرية أخرى.

وتحدثت زوي؛ لصحيفة "نيويورك تايمز"، قائلة: "الإنترنت عالم كبير. سواء كنت تمر بتجربة جيدة أو سيئة، عليك فقط أن تحقق أقصى استفادة منه".

وحسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن زوي ستحتفظ بحقوق النشر الخاصة بصورتها في المستقبل، وستحصل على نسبة في كل مرة تباع فيها.

ويعتقد أن مشتري صورة زوي، هو جامع لوحات وأعمال فنية يعرف باسم 3FMusic، وقد صرّح لموقع "غيزمودو" قائلاً: "الشراء تم بالتعاون مع مستشارين ذوي معرفة وخبرة عالية، حيث يعتقد هؤلاء أنه يجب علينا أن ننمو مع الحركات التكنولوجية التي تساعدنا، ليس فقط في الترويج لأعمالنا، ولكن أيضاً لدعم الفنانين وسوق الفنون".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران