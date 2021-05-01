الأهلي يودّع دوري الأبطال بتعادله أمام الدحيل.. ويمنح الهلال بطاقة التأهل

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الاستقلال في صدارة الترتيب بعد فوزه على الشرطة العراقي بجدة

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة الأهلي السعودي مع نظيره الدحيل القطري بهدف لمثله أمس الجمعة في المباراة التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2021.

وبهذه النتيجة فشل الأهلي في التأهل للدور ثُمن النهائي، في حين استفاد مواطنه الهلال من نتيجة التعادل؛ ليتأهل بوصفه أفضل ثانٍ عن المجموعة الأولى.

افتتح الكيني مايكل أولونغا التسجيل لمصلحة الدحيل من ركلة حرة عند الدقيقة الـ61 رافعًا رصيده من الأهداف إلى 9 في صدارة ترتيب الهدافين في دوري أبطال آسيا 2021 إلى الآن، وتمكن الأهلي من إدراك التعادل عن طريق هيثم عسيري بعد أن تلقى تمريرة طولية من إدريس فتوحي داخل منطقة الجزاء؛ ليهيئ الكرة لنفسه، ويسدد في الشباك عند الدقيقة الـ73.

وفي المباراة الثانية فاز نادي الاستقلال الإيراني على الشرطة العراقي 1-0 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2021.

وانفرد الاستقلال بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة؛ ليتأهل للدور القادم عن المجموعة، مقابل 9 نقاط لكل من الدحيل والأهلي، و3 نقاط للشرطة.

وبهذه النتيجة تأهل الهلال السعودي وصيف المجموعة الأولى إلى الدور ثُمن النهائي عن المجموعة بوصفه أفضل الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.