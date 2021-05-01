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مروع.. شاهد نهاية السرعة القصوى على طريق بالصين

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فيديو مروع.. شاهد نهاية السرعة القصوى على طريق بالصين مروع.. شاهد نهاية السرعة القصوى على طريق بالصين
ما حدث للسيارة الحمراء مؤلم

فيديو مروع.. شاهد نهاية السرعة القصوى على طريق بالصين

السرعة هي أسرع طريق لحوادث السير، كما يكشف هذا الفيديو الذي التقطته كاميرا سيارة على أحد الطرق السريعة في الصين.

وحسب الفيديو الذي تم بثه على موقع "لايف ليك"، وقع الحادث الساعة 5:17 مساءً يوم 22 أبريل الماضي على أحد الطرق بالصين.

ويظهر الفيديو سيارة فضية اللون وهي تسير بسرعة محاولة تجاوز شاحنة، وفجأة تأتي من خلف الشاحنة سيارة حمراء تسير بسرعة فائقة، وبسبب السرعة الفائقة، اضطر قائد السيارة الحمراء إلى مناورة خطرة بالخروج من خلف الشاحنة إلى حارة على اليسار، لكن بسبب السرعة اصطدم بسور على الطريق، وفقد السيطرة على السيارة، ليرتد ناحية اليمين، ويصطدم بالإطارات الضخمة للشاحنة ومقدمة السيارة الفضية، ويدخل أسفل الشاحنة، التي تدير السيارة بطريقة درامية مؤلمة لتصبح مقدمة السيارة إلى الخلف وتصطدم بجانب السيارة الفضية التي التقطت الفيديو.

وبعدها تتوقف السيارة الفضية، بينما تسحب الشاحنة السيارة الحمراء بسرعة كبيرة وهي تسير إلى الخلف، وينتهي الفيديو لحظة توقف الشاحنة على يمين الطريق، دون أن ندري ماذا حدث لسائق السيارة الحمراء الذي ربما أصيب في الحادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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