أخبار عاجلة

خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالإشارة.. شاهد حملة لمتدربين صم بـ"اتصالات الرياض" توعي باللقاح

Print
فيما أشاد "الغفيلي" بالتنظيم الرائع والاستقبال الحافل الذي حُظي به الفريق

بالإشارة.. شاهد حملة لمتدربين صم بـ

بمبادرة رائعة من إدارة أنشطة المتدربين وقسم التقنية الخاصة في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، قام عدد من متدربي الكلية من فئة الصم بحملة توعوية لأهمية أخذ لقاح كورونا باستخدام لغة الإشارة.

وقدم رائد الغفيلي مدير إدارة الأنشطة، شكره وتقديره لوزارة الصحة ممثلة في الوكيل المساعد للتواصل والعلاقات مشعل الربيعان ونبيل العبودي من إدارة الإعلام في الوكالة على جهودهما في تسهيل مهمة المتدربين والمشرفين في زيارتهم لمركز المعارض وتصوير توعوي قصير موجه لفئة الصم الغالية.

كما أشاد "الغفيلي" بالتنظيم الرائع والاستقبال الحافل الذي حظي به الفريق أثناء زيارته للمركز والذي يعكس اهتمام وزارة الصحة بحملة أخذ اللقاح امتثالاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي صحة المواطن والمقيم أهمية كبيرة وأصبحت مضرباً للمثل على مستوى العالم أجمع.

بالإشارة.. شاهد حملة لمتدربين صم بـ

بالإشارة.. شاهد حملة لمتدربين صم بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. متحدث "الصحة": نريد أن يكون العيد فرحًا وسرورًا ولا ننشر مظاهر الحزن بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

بالفيديو.. متحدث "الصحة": نريد أن يكون العيد فرحًا وسرورًا ولا ننشر مظاهر الحزن بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

"التجارة" تنفي صحة فيديو الغش في أوزان الأرز.. ميزان للحلويات والمكسرات

"التجارة" تنفي صحة فيديو الغش في أوزان الأرز.. ميزان للحلويات والمكسرات

عاجل ???? الداخلية تلقى القبض على 8 أشخاص متورطين فى فيديو "الكفن بعين شمس"

عاجل ???? الداخلية تلقى القبض على 8 أشخاص متورطين فى فيديو "الكفن بعين شمس"

فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لـ15 شخصًا في بلكونة على المحيط

فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لـ15 شخصًا في بلكونة على المحيط