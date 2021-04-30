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السعودي للرجال والسيدات يستعد لأولمبياد طوكيو

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"العمري": الهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق الذهب العالمي

المنتخب السعودي للرجال والسيدات يستعد لأولمبياد طوكيو

انتظم لاعبو السعودي الأول للتايكوندو في معسكرهم الداخلي بمدينة أبها والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان

المبارك الجاري.. استعداداً للمشاركة في التصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١م، والبطولة الآسيوية (للقتال والبومسى)..

ويضم المعسكر اللاعبين: علي عسيري وفهد السميح ورياض الظافري وهشام الدوخي وعبدالله القرني وعلي المبروك، واللاعبات أبرار بخاري ودنيا أبو طالب.

ويشرف على الجهاز التدريبي المدربان الوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد الدويسان ولمنتخب السيدات المدربة المغربية فاطمة آيت حموا .. والأخصائي محمد أزعوفي والإداريان مصطفى القرني وخالد الأسمري، بإشراف مدير المنتخبات ناصر القحطاني.

وأشار رئيس الاتحاد العميد شداد العمري أن الأمل كبير في تعزيز المنجزات التي تحققت على أرض الواقع للمنتخبات للرجال والسيدات، لافتاً إلى أن الهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق الذهب العالمي، بعد أن أصبح اللاعب السعودي حاضرًا بقوة خلال المشاركات التي يخوضها على الصعيدين الإقليمي والقاري.

المنتخب السعودي للرجال والسيدات يستعد لأولمبياد طوكيو

المنتخب السعودي للرجال والسيدات يستعد لأولمبياد طوكيو

المنتخب السعودي للرجال والسيدات يستعد لأولمبياد طوكيو

المنتخب السعودي للرجال والسيدات يستعد لأولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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