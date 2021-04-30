"الهلال" يسقط أمام "شباب الأهلي" بهدفين نظيفين.. وينتظر هدية "الأهلي" للتأهل

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في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021

فشل نادي الهلال في انتزاع صدارة مجموعته الآسيوية عقب هزيمته أمام شباب الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز شباب الأهلي بهدفين نظيفين، حيث جاء الهدفان في شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد شباب الأهلي للنقطة رقم 7، فيما توقف رصيد الهلال عند النقطة رقم 10.

ينتظر الهلال بتلك النتيجة، نتيجة مباراة الأهلي مع الدحيل، إذ إن فوز أحدهما تعني خروج الفريق من المسابقة.