أخبار عاجلة

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
أحمدي نجاد يترشح مجددا في انتخابات الرئاسة الإيرانية -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالأسماء .. "الدفاع" تدعو 122 مواطنًا اجتازوا المقابلات الشخصية لاستكمال الإجراءات

Print
بالأسماء .. "الدفاع" تدعو 122 مواطنًا اجتازوا المقابلات الشخصية لاستكمال الإجراءات بالأسماء .. "الدفاع" تدعو 122 مواطنًا اجتازوا المقابلات الشخصية لاستكمال الإجراءات
‫دعتهم للدخول على "جدارة".. أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها

بالأسماء ..

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن قبول (122) مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ على موقعها الرسمي.

وتفصيلًا: دعت "الوزارة" المقبولين والمقبولات للدخول على منصة (جدارة) لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها.

وأكدت أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين على الرابطين التاليين:

أسماء المقبولين "رجال"
https://bit.ly/3t1LKbx

أسماء المقبولين "نساء"
https://bit.ly/3u3r4RXوزارة الدفاع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران