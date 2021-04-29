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منصور بن زايد آل نهيان يستقبل الأمير عبدالعزيز الفيصل

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بحثا سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين

منصور بن زايد آل نهيان يستقبل الأمير عبدالعزيز الفيصل

استقبل منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم في العاصمة أبو ظبي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية .

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، بحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في الجوانب الرياضية والبرامج والمبادرات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها.

منصور بن زايد آل نهيان يستقبل الأمير عبدالعزيز الفيصل

منصور بن زايد آل نهيان يستقبل الأمير عبدالعزيز الفيصل

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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