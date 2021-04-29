أخبار عاجلة

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
أحمدي نجاد يترشح مجددا في انتخابات الرئاسة الإيرانية -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الشرقية يوجه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين بالفترة المسائية

Print
أمير الشرقية يوجه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين بالفترة المسائية أمير الشرقية يوجه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين بالفترة المسائية
نظرًا للإصلاحات التي تنفذ حاليًّا في شارع الملك فيصل بسوق الدمام

أمير الشرقية يوجه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين بالفترة المسائية

وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بفتح المواقف الخاصة بإمارة المنطقة الشرقية أمام المتسوقين في الفترة المسائية خلال شهر رمضان؛ نظرًا للإصلاحات التي تنفذ حاليًّا في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل بسوق الدمام.

وتفصيلًا: كان أمير الشرقية قد وجه في وقت سابق أمانة المنطقة الشرقية بفتح مواقف الأمانة أمام المتسوقين للاستفادة منها والتخفيف من الازدحام المروري لمرتادي السوق.

ويأتي هذا التوجيه حرصًا من أمير المنطقة على التخفيف على المتسوقين والحدّ من الازدحام في هذه المنطقة الحيوية التي يحرص المواطنون على زيارتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران