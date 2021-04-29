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شرطة الشرقية تضبط مواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

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شرطة الشرقية تضبط مواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية شرطة الشرقية تضبط مواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
الإطاحة بـ5 أشخاص بعد ممارستهم التفحيط وقطع الإشارة المرورية

شرطة الشرقية تضبط مواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل ، ولائحة الحد من التجمعات، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم.

وقال "الدريهم": تم القبض في ذات التجمع على خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد ممارستهم التفحيط وقطع الإشارة المرورية وإغلاق أحد الشوارع بمركباتهم، حيث ضبطت مركبتان ودراجتان ناريتان.

وأضاف: اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى هيئة الفصل والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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