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"الندوة العالمية" توزع 2000 سلة غذائية على الطلاب الوافدين وأسرهم بالقاهرة

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ثمنت جهود المملكة في دعم البرامج الخيرية والإنسانية للمسلمين في كل مكان

وزع مكتب الندوة العالمية في (2000) سلة من سلال رمضان الغذائية على الطلاب الوافدين وأسرهم بالتنسيق مع جامعة الأزهر، بهدف مساعدتهم وإدخال السرور عليهم خلال شهر رمضان المبارك.

وتسارع مكاتب الندوة حول العالم بتنفيذ برامج توزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار الصائم في الشهر الفضيل على الفقراء والمحتاجين وطلاب العلم والمراكز والمعاهد والمصلين في المساجد والعاملين في المستوصفات في المناطق النائية والبعيدة سعياً منها لنيل الأجر والثواب ونشر الخير والبر في هذه الأيام المباركة.

وثمنت الندوة العالمية جهود المملكة حكومة وشعباً في دعمها للبرامج الخيرية والإنسانية والموسمية التي يستفيد منها المسلمون في كل مكان.

مكتب الندوة العالمية مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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