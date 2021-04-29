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"السلمي": حديث ولي العهد عن منجزات الرؤية أكد نجاح مستهدفاتها لمستقبل المملكة

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"السلمي": حديث ولي العهد عن منجزات الرؤية أكد نجاح مستهدفاتها لمستقبل المملكة "السلمي": حديث ولي العهد عن منجزات الرؤية أكد نجاح مستهدفاتها لمستقبل المملكة
قال: سموه ساهم في تقديم نموذج متفرد في بناء التنمية الشاملة والتحديث والتطوير

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن لقاء ولي العهد للحديث عن ما تحقق من إنجازات لرؤية 2030⁩ في 5 سنوات الماضية أكد بلغة الأرقام نجاح مستهدفات الرؤية في صناعة مستقبل آمن ومشرق للمملكة وجيرانها والعالم.

جاء ذلك في تغريدة إشادة وثناء لـ"السلمي" عبر حسابه الرسمي بتويتر بمضامين اللقاء المميز لولي العهد عن الإنجازات التي حققتها رؤية 2030 خلال خمس سنوات .

وبين "السلمي" أن سموه ساهم في تقديم نموذج متفرد في بناء التنمية الشاملة والتحديث والتطوير.

وقدم نائب رئيس مجلس الشورى - في ختام تغريدته - تحية إجلال لسمو ولي العهد كقائد ملهم يقف خلف هذا الإنجاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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