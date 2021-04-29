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5  أعوام من "الرؤية 30".. تأهيل وإنشاء مبانٍ تعليمية بـ130 مليوناً في الأفلاج

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5  أعوام من "الرؤية 30".. تأهيل وإنشاء مبانٍ تعليمية بـ130 مليوناً في الأفلاج 5  أعوام من "الرؤية 30".. تأهيل وإنشاء مبانٍ تعليمية بـ130 مليوناً في الأفلاج
شهدت توسعاً في برامج الطفولة المبكرة ورياض الأطفال لتحقيق نواتج تعلم أفضل

5  أعوام من

توسعت إدارة التعليم بالأفلاج في مشاريعها التعليمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030؛ حيث حظيت بدعم خلال الخمس سنوات الماضية تجاوز 130 مليون لإنشاء وتأهيل مبان تعليمية بالمحافظة.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أنجزت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من المباني التعليمية استكملت خلالها بناء 14 مدرسة جديدة تستوعب 5840 طالباً وطالبة بتكلفة تجاوزت 84 مليون ريال وقامت بتأهيل المباني المدرسية بمبلغ تجاوز 36 مليوناً، وتوسعت في برامج الطفولة المبكرة ورياض الأطفال لتحقيق نواتج تعلم أفضل لجميع مراحل التعليم وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته، قدم مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، على ما يجده قطاع التعليم من اهتمام ودعم كبيرين، وما تحقق من تطوير للتعليم من خلال رؤية المملكة 2030 لخلق أفضل بيئات التعلم للطلاب والطالبات.إدارة التعليم بالأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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