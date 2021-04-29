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حائل.. ‏مخالفة وإشعار ‏وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلوجراماً مواد ‏تالفة

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حائل.. ‏مخالفة وإشعار ‏وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلوجراماً مواد ‏تالفة حائل.. ‏مخالفة وإشعار ‏وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلوجراماً مواد ‏تالفة
الأمانة تنفذ‏‏ ‏20 ألف جولة على الأسواق خلال النصف الأول ‏من شهر رمضان

حائل.. ‏مخالفة وإشعار ‏وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلوجراماً مواد ‏تالفة

نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية خلال النصف الأول ‏من شهر رمضان ‏أكثر من٢٠ ‏‏ألف جولة تفتيشية على الأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع، أسفر عنها ‏مخالفة وإشعار ‏وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلو جراماً من المواد ‏التالفة ‏وغير الصالحة للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات ‏والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس أن ‏الفرق ‏الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف ‏جولاتها الميدانية ‏للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، ‏مشدداً على أنه لن يتم ‏التهاون مع المنشآت المخالفة.أمانة منطقة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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