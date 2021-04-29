الجفالي للسيارات راعياً لمركاز جدة الرمضاني

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عرضت سيارة الفئة S الفارهة أمام القاعة الرئيسة

سجلت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة حضورها في أحد أهم الفعاليات الرمضانية في مدينة جدة، بعد أن دخلت الشركة كراعٍ لفعالية المركاز التي تعود هذا العام بعد أن توقفت في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، عقب الانطلاقة الممتازة لها في عام 2019.

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن انطلاق الموسم الثاني من الخيمة الرمضانية "المركاز" في محافظة جدة، بحلة جديدة وتصميم هندسي رائع من حيث الديكور وتنسيق الألوان والإضاءات، وجودة مميزة تطابق المعايير العالمية، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس "كورونا المستجد"، والتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي في جلسات المطاعم والمقاهي.

ويلتزم "المركاز" بأعلى معايير الجودة من حيث إدارة سلامة الأغذية، من خلال فريق متخصص في سلامة الغذاء، إضافة إلى مسؤولي السلامة الذين يضمنون التزام الزوار والعاملين بتطبيق تدابير السلامة والوقاية من فايروس "كورونا المستجد" وفي مقدمتها قياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، والتأكد من تحميلهم تطبيق "توكلنا"، وتوفير سجادة الصلاة للاستخدام مرة واحدة.

وتتألق في المركاز هذا العام سيارة الفئة S من مرسيدس – بنز التي حرصت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات على عرضها بشكل مميز أمام القاعة الرئيسة للفعالية ليتفاعل معها جميع الزوار. كما حرصت الشركة على تخصيص فريق عمل لمرافقة طيلة أيام الفعالية والذين قاموا بدورهم بالإجابة على جميع الاستفسارات.

وبهذه المناسبة أكد رئيس قسم التطوير والتسويق في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات الأستاذ باسم ولي بأن إقامة فعالية الخيمة الرمضانية "المركاز" هذا العام يختلف كلياً على المرة السابقة لأنه يحمل في العام الحالي بشائر بقرب العودة للحياة الطبيعية في ظل الجهود الكبيرة والمشكورة من قيادتنا الرشيدة لتحقيق ذلك عبر توفير أحدث اللقاحات التي تم التوصل لها عالمياً، وتطبيق أعلى المعايير والتوصيات الصحية لمواجهة هذه الجائحة.

وحول مشاركة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات في فعالية المركاز أوضح بأن الرغبة الكبيرة من جانب الشركة في المشاركة المميزة والتعاون المميز من جانب المسؤولين في إدارة ليلتي كان له دور بارز في تواجد مرسيدس – بنز في هذه التظاهرة الرمضانية الرائعة.شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات