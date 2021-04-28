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"موانئ" تتعاون مع" أي بي إم" لتعزيز المهارات الرقمية في التقنيات الناشئة

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"موانئ" تتعاون مع" أي بي إم" لتعزيز المهارات الرقمية في التقنيات الناشئة "موانئ" تتعاون مع" أي بي إم" لتعزيز المهارات الرقمية في التقنيات الناشئة
تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 ؛لتعزيز الثقافة الرقمية والاقتصاد الوطني

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن تعاونها مع شركة "أي بي إم"، لإطلاق برنامج تجريبي يقدم منصة (IBM Digital-Nation) لموظفيها في جميع أنحاء المملكة ،التي تعدّ نظاماً أساسياً للتعلم والابتكار عبر "الإنترنت" وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ؛لتعزيز الثقافة الرقمية والاقتصاد الوطني.

وستشكل المنصة فرصة لتبادل الرؤى والتعرف على المستجدات والتقنيات الناشئة والتوجهات السائدة في العالم الرقمي؛ ما سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الموانئ، وصناعة كوادر بشرية قادرة على توظيف هذه التقنيات في المستقبل.


وصُمّمت المنصة لتقديم المعرفة والمهارات المتقدمة في التقنيات الناشئة الرئيسية، وهي جزء من مبادرة IBM العالمية لسد فجوة المهارات الرقمية، ومساعدتهم على أن يصبحوا جاهزين رقميًّا، وتمكين الشباب من خلال مهارات تكنولوجيا المعلومات والمهارات الشخصية الأكثر طلبًا.

كما ستوفر مجموعة من الدورات التدريبية التي تركز على مهارات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة المطلوبة بشدة في التقنيات المستقبلية والناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، و"بلوك تشين"، والسحابة، والترميز، و"إنترنت الأشياء" (IoT)، والحوسبة الكمية، وعلوم البيانات والتحليلات والأمن السيبراني.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ استثمرت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات للمساعدة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع موانئ المملكة، والارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدَّمة للمستفيدين، عبر استحداث خدمات جديدة متطورة، تدعم التحوُّل إلى مجتمع معلوماتي ذكي، وتسهم في اكتساب المواهب وبث التكنولوجيا الذكية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة الطموحة.الهيئة العامة للموانئ موانئ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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