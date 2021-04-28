بـ20 حالة أسبوعيًّا.. "النور التخصصي" بمكة ينهي قوائم الانتظار لعمليات السمنة

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"الميمني": تم استحداث عيادة ما قبل العملية لإنهاء كافة إجراءات المريض بسهولة

كشف المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور وائل الميمني، اليوم الأربعاء، أنه تم تفعيل مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بمركز البدانة بالمستشفى؛ حيث بدأت الخطة بتطبيق مبادئ السلامة المقررة من قبل وزارة الصحة، وتمت زيادة عدد غرف العمليات لتصل إلى أربعة أيام في الأسبوع يتم خلالها رفع عدد الحالات إلى 20 حالة أسبوعيًّا.

وتفصيلًا: اشتملت المبادرة على تخصيص عدد من الأَسِرّة في الأقسام الجراحية لتنويم حالات المركز بصفة خاصة والاستخدام الأمثل لدوران السرير.

وأوضح مدير المستشفى أنه تم استحداث عيادة ما قبل العملية لإنهاء كافة الإجراءات للمريض بسهولة ويسر، وتم - بحمد الله - خلال الثلاثة أشهر إجراء عدد 150 حالة جراحة بدانة ما بين تكميم وتحويل مسار تكللت بالنجاح من شهر جمادى الأولى إلى نهاية شهر شعبان.

من جانبه أشار استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة ورئيس قسم الجراحة والسمنة بمستشفى النور التخصصي الدكتور عصام باتياه، أنه بتكاتف الجهود المبذولة من الأقسام وهي؛ قسم العيادات وقسم العمليات وقسم التخدير وقسم التنويم، فإنه تم إجراء العمليات بنجاح وكانت مدة بقاء المريض بالمستشفى لا تتجاوز 36 ساعة.

ولفت إلى أنه تم إجراء 3 حالات نوعية استخدمت فيها تقنية المثقاب الأحادي بإجراء عمليتين في وقت واحد دون الحاجة إلى تنويم المريض مرة أخرى، مفيدًا بأن إدارة المستشفى وفرت تقنية الدبابيس الإلكترونية الحديثة، ويستخدم مركز البدانة أحدث التقنيات والأدوات الجراحية لإجراء العمليات بأمان، كما يتوفر بالمركز جميع الخدمات من متابعة لمريض السمنة قبل وبعد التدخل الجراحي وفريق متكامل من جميع التخصصات.

ويطمح المستشفى إلى حصول المركز على أعلى تصنيف على مستوى وزارة الصحة؛ وذلك لتحقيقه جميع الاشتراطات اللازمة لذلك.مستشفى النور التخصصي