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محافظ شرورة يطلع على تقرير عن أعمال البلدية خلال الفترة الماضية

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محافظ شرورة يطلع على تقرير عن أعمال البلدية خلال الفترة الماضية محافظ شرورة يطلع على تقرير عن أعمال البلدية خلال الفترة الماضية

محافظ شرورة يطلع على تقرير عن أعمال البلدية خلال الفترة الماضية

اطلع محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، على تقرير مفصل عن أعمال بلدية المحافظة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الأربعاء، برئيس البلدية محمد بن شديد آل عايض.

وتضمن التقرير تنفيذ الفرق الرقابية 360 جولة ميدانية على المراكز والمحال التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمولات؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من .

وطالب العنزي رئيس البلدية وزملاءه العاملين في الميدان ببذل المزيد من العطاء وتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية، وتنفيذ توجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز حفظهم الله.محافظ محافظة شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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