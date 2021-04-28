أخبار عاجلة

ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله -
مقلب شاب يتنكر بملابس نسائية مع الاطفال ???? -
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى -
يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا -
عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة" -
"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر -
قبيل رفع تعليق السفر.. الجاسر يتفقد مطاري الرياض وجدة: سعدت بما شاهدته -
رئيس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر: المملكة شهدت قفزات تنموية -
"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك -
شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط يوسع مكاسبه.. وبرنت عند 67.57 دولارًا للبرميل

Print
النفط يوسع مكاسبه.. وبرنت عند 67.57 دولارًا للبرميل النفط يوسع مكاسبه.. وبرنت عند 67.57 دولارًا للبرميل
ارتفع سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنحو 2%

النفط يوسع مكاسبه.. وبرنت عند 67.57 دولارًا للبرميل

وسعت النفط ارتفاعها لأكثر من 1.5% خلال تعاملات الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية والتوقعات الإيجابية بشأن الطلب.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 0.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أبريل الجاري، في حين كانت التوقعات تشير لهبوط 200 ألف برميل.

في حين انخفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 100 ألف برميل ليصل إلى 10.900 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

وعلى جانب آخر توقع "جولدمان ساكس" أن يسجل الطلب على النفط قفزة قياسية خلال الأشهر الستة المقبلة، مع ارتفاع معدلات التطعيم ضد "كوفيد-19" في أوروبا، كما أكد توقعه باحتمالية وصول سعر خام برنت لمستوى 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الثالث من هذا العام.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.7% ليسجل 67.57 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 5:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنحو 2% مسجلاً 64.19 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 68.86 دولاراً للبرميل

ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 68.86 دولاراً للبرميل

ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 68.86 دولاراً للبرميل

ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 68.86 دولاراً للبرميل