النفط يوسع مكاسبه.. وبرنت عند 67.57 دولارًا للبرميل

★ ★ ★ ★ ★

ارتفع سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنحو 2%

وسعت أسعار النفط ارتفاعها لأكثر من 1.5% خلال تعاملات الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية والتوقعات الإيجابية بشأن الطلب.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 0.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أبريل الجاري، في حين كانت التوقعات تشير لهبوط 200 ألف برميل.

في حين انخفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 100 ألف برميل ليصل إلى 10.900 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

وعلى جانب آخر توقع "جولدمان ساكس" أن يسجل الطلب على النفط قفزة قياسية خلال الأشهر الستة المقبلة، مع ارتفاع معدلات التطعيم ضد "كوفيد-19" في أوروبا، كما أكد توقعه باحتمالية وصول سعر خام برنت لمستوى 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الثالث من هذا العام.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.7% ليسجل 67.57 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 5:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنحو 2% مسجلاً 64.19 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط