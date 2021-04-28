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مسجد العجلان التراثي ببريدة.. تاريخ ممتد لأكثر من 350 عامًا

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مسجد العجلان التراثي ببريدة.. تاريخ ممتد لأكثر من 350 عامًا مسجد العجلان التراثي ببريدة.. تاريخ ممتد لأكثر من 350 عامًا
ضِمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة

مسجد العجلان التراثي ببريدة.. تاريخ ممتد لأكثر من 350 عامًا

يُعد مسجد العجلان التراثي بمنطقة القصيم من أقدم المباني التراثية بالمنطقة، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز حاليًا لإقامة الصلاة.

ويقع المسجد جنوب مدينة بريدة بحي الصباخ بمنطقة القصيم على طريق الملك عبدالعزيز بمنطقة المزارع القديمة، ويبعد نحو 7.5 كم جنوب شرق بلدية مدينة بريدة.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد العجلان إلى كونه من أقدم المساجد، وكان يقع خارج سور بريدة القديم، ويعود تاريخ إنشائه إلى أكثر من 350 عامًا.

ويعد المسجد بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة، منارة ثقافية وعلمية لأهالي المنطقة؛ حيث كان يقام فيه العديد من الدروس والمحاضرات.

وكان للمسجد دور اجتماعي بارز، فكان أهالي المنطقة يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم، ويعقدون فيه اجتماعاتهم لمناقشة أمورهم اليومية ويحلون فيه المشكلات والمنازعات المجتمعية.

ويتميز مسجد العجلان ببنائه على الطراز النجدي، وتم بناؤه من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو (90م2)، ويتسع لنحو (33) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة، يتكون من رواقين متوازيين لجدار القبلة، وسرحة تتكون من فناء مكشوف، ودورات مياه وأماكن للوضوء ومئذنة مصنوعة من الحديد شمال المسجد.

كما يتكون مسجد العجلان التراثي بعد تطويره في وقتنا الحالي، من بيت الصلاة وسرحة المسجد، ودورات المياه وأماكن الوضوء.مسجد العجلان التراثي القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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