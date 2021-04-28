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مكة.. إغلاق مطعم شهير تسبّب بحادثة تسمم لـ18 شخصًا

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مكة.. إغلاق مطعم شهير تسبّب بحادثة تسمم لـ18 شخصًا مكة.. إغلاق مطعم شهير تسبّب بحادثة تسمم لـ18 شخصًا
تم وضع لوحة تشهير على واجهته مع تطبيق لائحة الجزاءات

مكة.. إغلاق مطعم شهير تسبّب بحادثة تسمم لـ18 شخصًا

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات، أحد المطاعم الشهيرة في حي العوالي بمكة المكرمة؛ وذلك على إثر وقوع حادثة تسمم غذائي لـ18 شخصًا.

وتفصيلًا: جاء قرار الإغلاق بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المشار فيه إلى تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي التي انتهت إلى ثبوت مسؤولية المطعم عن الحادثة؛ حيث تم إغلاق المطعم لمدة شهر كامل مع احتساب مدة الإغلاق الاحترازي ضمن فترة العقوبة ووضع لوحة تشهير (أُغلق بسبب التسمم الغذائي) على واجهته، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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