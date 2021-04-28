"الغذاء والدواء": "التوت المركّز" لا يدمر الجسم ويُنصح بتقليل استهلاكه

قالت: يُسمح باستخدام المواد المضافة التي تثبت علميًّا سلامتها ومأمونيتها
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة بأن مشروب التوت المركّز يدمر الجسم بسبب المواد المضافة.
وقالت عبر حسابها على موقع تويتر: لا صحة بأن مشروب التوت المركّز يدمر الجسم بسبب المواد المضافة، ولكن يُنصح بتقليل استهلاكه لانخفاض قيمته الغذائية.
وأضافت: تقوم الهيئة بتقييم سلامة المواد المضافة -ومنها الألوان الصناعية- قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية؛ مشددة على أنه يُسمح فقط باستخدام المواد المضافة التي ثبت علميًّا سلامتها ومأمونيتها.
الهيئة العامة للغذاء والدواء