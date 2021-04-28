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أفضل تطبيقات يمكن أن تعمل بدون إنترنت

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أفضل تطبيقات يمكن أن تعمل بدون إنترنت أفضل تطبيقات يمكن أن تعمل بدون إنترنت

أفضل تطبيقات يمكن أن تعمل بدون إنترنت

اعتاد عدد كبير من الناس أن يكون استخدامهم دومًا للتطبيقات مرتبطًا بشبكة الإنترنت، لكن الشخص قد يجد نفسه موجودًا في مناطق لا توجد بها تغطية إنترنت ويحتاج لاستخدام تطبيقات بعينها.

ويقدم موقع "بوبيولار ساينس" قائمة لأفضل التطبيقات التي لا يحتاج تشغيلها إلى خدمة إنترنت.

أفضل تطبيق خرائط: غوغل مابس

توفر خدمات الخرائط بعض الوظائف غير المتصلة بالإنترنت، لكن في معظمها تكون محدودة، إلا تطبيق خرائط غوغل أو غوغل مابس، على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، التي تتيح المزيد من الوسائل للبحث عن الأماكن والتنقل في الطرق بدون خدمة إنترنت.

ولكن لا تتوقع أن تزودك غوغل مابس بتحديثات حركة المرور الحية، أو توجيهك حول الطرق المزدحمة بدون اتصال إنترنت، لكنها يمكنها أن تنقلك من نقطة إلى نقطة بناء على الخرائط التي تم تحميلها سابقًا.

أفضل تطبيق بث موسيقى: تيدال

يتعامل تيدال مع تنسيقات الموسيقى والقوائم عالية الدقة من دون فقدان البيانات أو البث عند عدم الاتصال بالإنترنت.

ويمكن عند تفعيل وضعية عدم الاتصال على تيدال أن يتم تشغيل القوائم والألبومات المتزامنة مع هاتفك.

أفضل تطبيق بث : نتفليكس

يمكن لتطبيق "نتفليكس" أن يقدم لك خدمة خاصة للمشاهدة من دون اتصال إنترنت، عن طريق تفعيل خاصية التنزيل التلقائي للعروض والأعمال التي تعتقد أنها تنال إعجابك، ويمكنك تعطيله عن طريق تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية "التنزيلات الذكية".

أفضل تطبيق إنتاجي: غوغل دوكس

يحتوي تطبيق "غوغل دوكس" على خاصية وضع غير متصل بالإنترنت، والذي يتيح لك كافة الخواص التي لا تحتاج إنترنت في التطبيق، وعند عودة الخدمة كل ما عليك هو أن تضغط لمزامنة المستند من إعدادات الملف.

أفضل تطبيق بريد إلكتروني: جيميل

بريد جيميل يتيح خاصية مميزة لمزامنة الرسائل الواردة والمرسلة من دون استخدام إنترنت؛ ما يمكنك من تصفحها وتصفح المرفقات بها بسهولة شديدة، كما يمكنك تجهيز رسالة بريد يتم إرسالها مباشرة عند عودة خدمة الإنترنت.

أفضل تطبيق معرفة: كيويكس

مع تثبيت كيويكس ستتمكن من تحميل موسوعة ويكيبيديا بأكملها في هاتفك، ولكن من دون أن تستفيد من تحديثاتها إذا لم تكن مستخدمًا لخدمة الإنترنت.

لكن عليك الحذر أن التطبيق يمكن أن يشغل مساحة 46 غيغابايت من سعة التخزين في هاتفك.تطبيقات إنترنت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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