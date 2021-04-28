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"الغذاء والدواء": "التوت المركّز" لا يدمر الجسم ويُنصح بتقليل استهلاكه

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"الغذاء والدواء": "التوت المركّز" لا يدمر الجسم ويُنصح بتقليل استهلاكه "الغذاء والدواء": "التوت المركّز" لا يدمر الجسم ويُنصح بتقليل استهلاكه
قالت: يُسمح باستخدام المواد المضافة التي تثبت علميًّا سلامتها ومأمونيتها

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه ‏لا صحة بأن مشروب التوت المركّز يدمر الجسم بسبب المواد المضافة.

وقالت عبر حسابها على موقع تويتر: ‏لا صحة بأن مشروب التوت المركّز يدمر الجسم بسبب المواد المضافة، ولكن يُنصح بتقليل استهلاكه لانخفاض قيمته الغذائية.

وأضافت: تقوم الهيئة بتقييم سلامة المواد المضافة -ومنها الألوان الصناعية- قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية؛ مشددة على أنه يُسمح فقط باستخدام المواد المضافة التي ثبت علميًّا سلامتها ومأمونيتها.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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