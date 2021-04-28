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كيف فعلها؟.. سجين أمريكي يهرب من معتقل شديد التحصين في كاليفورنيا

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كيف فعلها؟.. سجين أمريكي يهرب من معتقل شديد التحصين في كاليفورنيا كيف فعلها؟.. سجين أمريكي يهرب من معتقل شديد التحصين في كاليفورنيا
استطاع اختراق عدة طبقات من مواد البناء بالقوة

كيف فعلها؟.. سجين أمريكي يهرب من معتقل شديد التحصين في كاليفورنيا

استطاع سجين أمريكي يُدعى تشارلي إيفريت، الهرب من مركز جون لاتوراكا الإصلاحي شديد التحصين في مقاطعة ميرسيد بولاية كاليفورنيا؛ بحسب ما أوردته "سبوتنيك" اليوم (الأربعاء).

وبيّنت سلطات الولاية، أن البحث جارٍ عن "إيفريت" الذي يبلغ من العمر 45 عامًا وفرّ من السجن ليلة الاثنين الماضي.

من جهتهم، أوضح مسؤولون أن "إيفريت" استطاع اختراق عدة طبقات من مواد البناء بالقوة، وشق طريقه عبر السياج الحدودي، وهرب من السجن.

ويعود سبب سجن "إيفريت"، إلى تسببه في مقتل شخصين، أثناء قيادته السيارة تحت تأثير الكحول عام 2019.سجين أمريكي كاليفورنيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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