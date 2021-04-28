وزارة الاتصالات تطلق مبادرة "التحديات الرقمية"

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لاستكشاف إبداعات الشباب في المجالات التقنية

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ووادي طيبة وأوراكل سلسلة جديدة من برنامج التحديات الرقمية، تهدف إلى الكشف عن إبداعات الشباب والفتيات وابتكارهم الحلول التقنية لتحويلها لواقع ملموس تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ويتكون برنامج التحديات الرقمية الذي يُعد أحد مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من سلسلة من التحديات تهتم بالتقنيات الناشئة؛ حيث تتمحور التحديات حول تقنيات سلاسل الكتل "البلوك تشين"، إنترنت الأشياء، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وكل تحدي مكون من عدة مراحل ولكل تحدي تقنية خاصة فيه، فيما تستهدف سلسلة التحديات أصحاب الأفكار والمهتمين بالتقنية، والمبرمجين التقنيين.

وتبدأ السلسلة بتحدي تقنية سلاسل الكتل "البلوك تشين"، وهي تقنية تعتمد على تخزين البيانات أو أي شيء ذو قيمة على الإنترنت عبر سلاسل كتل دقيقة وآمنة ولا تحتاج لسلطة مركزية، فيما يتكون التحدي من أربعة مسارات تم اختيارها بناءً على حاجة السوق والشركات الناشئة لها، ومدى تأثيرها العام على الأوضاع العالمية، ومدى ضرورتها في التحول الرقمي الوطني في الوقت الحالي.

ودعت الوزارة المهتمين والمبرمجين الراغبين بخوض التحديات بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية: https://digitalchallenges.sa/ ؛ حيث يستمر استقبال التسجيل 21 يومًا، ليتم بعد عملية الفرز والقبول، ثم جلسات حوارية تعريفية بالمسابقة، تليها تأهيل الفرق المشاركة النهائية بحدود 200 فريق، ثم تطوير وتدريب المشاركين، ثم تأهيل 100 فريق عبر معسكر تدريب وتطوير مكثف للدخول المراحل النهائية واختيار 3 فرق لكسب التحدي.وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات