محمد بن زايد مشيدًا بمقابلة ولي العهد التلفزيونية: أفكار عميقة ورؤى حكيمة

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قال: قيادة تعرف طريقها جيدًا نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله

أشاد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي محمد بن زايد، بمقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التلفزيونية؛ مؤكدًا أنه عبّر عن مواقف متزنة وأفكار عميقة.

وقال عبر حسابه في تويتر: الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان.. عبّر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم.. وقيادة تعرف طريقها جيدًا نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله.. أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح.ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد