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خالد بن سلمان عن مقابلة ولي العهد: اختصر ما أراد أن يقوله السعوديون

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خالد بن سلمان عن مقابلة ولي العهد: اختصر ما أراد أن يقوله السعوديون خالد بن سلمان عن مقابلة ولي العهد: اختصر ما أراد أن يقوله السعوديون
قال: ثلاثية نماء عاشتها في 5 سنوات لتُصبح رؤية 2030 واقعًا

خالد بن سلمان عن مقابلة ولي العهد: اختصر ما أراد أن يقوله السعوديون

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن مقابلة_ولي_العهد التلفزيونية جاءت لتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا وانفتاحنا على الآخر ومدّ يدنا للسلام على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. فاختصر سموه في ظهوره ما أراد أن يقوله كل السعوديين.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: وطنٌ طموح واقتصادٌ مزدهر ومجتمعٌ حيوي؛ ثلاثية نماء عاشتها السعودية في 5 سنوات لتُصبح #رؤية_2030_واقع_يتحقق بتوجيهات والد السعوديين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي عهده الأمين قائد هذه النجاحات ومحقق هذه الإنجازات، والذي بفضل من الله ثم بدعمه تحققت الكثير من النجاحات.نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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