أمير تبوك يدشن حملة "أخرج زكاتك من بيتك" بالمنطقة

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عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"

دشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم حملة "أخرج زكاتك من بيتك" بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)، والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال استقباله لأعضاء فريق الحملة، يتقدمهم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف بن هابس الحربي، واستمع سموه إلى شرح من الحربي عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها.

ونوّه أمير المنطقة باهتمام القيادة الرشيدة بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم السخي الذي تُقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز