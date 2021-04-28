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.. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

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بالفيديو.. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم .. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم
بينهم 3 مواطنين بلغت قيمة مسروقاتهم قرابة 650 ألف ريال

بالفيديو.. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

‬استعرض الأمن العام، في مقطع ، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطن ارتكب عدة جرائم سطو على محال تجارية، وسرقة المبالغ المالية في مواقع متعددة.

وأورد المقطع القبض على مواطنين وخمسة مقيمين من الجنسية المصرية ارتكبوا سبعة جرائم تمثلت بسرقة مواد البناء من مباني تحت الإنشاء في مواقع مختلفة.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن وثلاثة مخالفين من نظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في النشل وتحايلهم على العمالة بادعاء مساعدتهم للتعرف على أرقامهم السرية لبطاقاتهم البنكية ومن ثم تبديل البطاقة لأخرى.

ولفت إلى أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء ومدرستين، حيث قُدرت قيمة المسروقات بقرابة 650 ألف ريال.

وبحسب المقطع؛ فقد قُبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية وآخر من الجنسية التشادية انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحموا منزلين وسرقوا ما بحوزتهما من مبالغ مالية ومقتنيات تحت التهديد.

كما أظهر الفيديو القبض على مواطنين ومواطنتين ارتكبوا 47 جريمة سرقة من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص، حيث قُدرت قيمة المسروقات بـ300 ألف ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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