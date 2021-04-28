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مقلب شاب يتنكر بملابس نسائية مع الاطفال ????
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الخميس 13 مايو 2021 11:48 صباحاً
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى
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الخميس 13 مايو 2021 11:45 صباحاً
يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة"
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
قبيل رفع تعليق السفر.. الجاسر يتفقد مطاري الرياض وجدة: سعدت بما شاهدته
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
رئيس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر: المملكة شهدت قفزات تنموية
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الكولوسيوم يفتح أبوابه من جديد!
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 28 أبريل 2021 01:13 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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