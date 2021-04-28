"هدف" يعتمد دعم 28 شهادة مهنية احترافية جديدة في السياحة والمحاسبة والهندسة

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لترتفع الشهادات المعتمدة إلى 106 في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 28 شهادة مهنية احترافية جديدة، لترتفع الشهادات المعتمدة في برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، إلى 106 شهادات في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة، تهدف إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

وتغطي الشهادات المعتمدة الجديدة عدة مجالات أبرزها: المجال السياحي والضيافة والمراجعة والمحاسبة وأساسيات الهندسة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة المشاريع والموارد البشرية واحتراف التصاميم المرئية والمونتاج، كما تُقدم 17 شهادة منها بالتعاون مع وزارة السياحة، وشهادتين تمنحهما الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين SOCPA، كما تمنح الهيئة السعودية للمهندسين إحدى الشهادات المعتمدة.

ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين القوى العاملة في المجالات التخصصية والتحفيز للتطوير المهني، إضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وتوفير فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قِبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية، وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية بأنها مجموعة مترابطة من الدورات التخصصية صمّمها المتمرسون والخبراء في مجالات العمل، والجامعات والجمعيات المهنية الدولية والمحلية البارزة لإكساب وتعزيز المهارات المهنية الأساسية في مجالات التخصص المستهدفة الحالية والمستقبلية، بما ينعكس على الأداء الوظيفي والمهني بشكل إيجابي.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.