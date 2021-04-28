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لبنان:سنتشدد بملف المخدرات ونتمسك بعلاقاتنا مع

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لبنان:سنتشدد بملف المخدرات ونتمسك بعلاقاتنا مع السعودية لبنان:سنتشدد بملف المخدرات ونتمسك بعلاقاتنا مع

جي بي سي نيوز :- بعد ضبط شحنة مخدرات مهربة من لبنان، وحظر استيراد الفاكهة والخضار منه، شددت السلطات اللبنانية اليوم الاثنين على التمسك بأفضل العلاقات مع المملكة.

وأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أنه طلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

كما أكد خلال اجتماع عقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا مع رئيس ، أن التهريب بكافة أنواعه وبأي شكل من الأشكال يضر بالبلاد وحظر السعودية لمنتجات لبنان لخير دليل على ذلك.

إلى ذلك، شدد على حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.

لا نقبل بأذية السعودية
بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن "الدولة واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات" ، بحسب "العربية" .

كما أضاف: "نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين".


وكانت السعودية أعلنت الجمعة حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من أمس الأحد.

أتى هذا القرار السعودي بعدما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي في حينه أنه تم القبض على المتورطين بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين: 4 مواطنين ونازح.

كما أكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

جي بي سي نيوز

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