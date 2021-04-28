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يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة"
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
قبيل رفع تعليق السفر.. الجاسر يتفقد مطاري الرياض وجدة: سعدت بما شاهدته
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
رئيس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر: المملكة شهدت قفزات تنموية
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
العيد في جازان.. عادات وتقاليد وذكريات بنكهة "الفل" و"المرسة" تزين الموائد
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
"غيبوبة العيد الجماعية".. استشاري: 5 خطوات لتعديل النوم بعد رمضان
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الخميس 13 مايو 2021 11:35 صباحاً
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تغييرات جوهرية في لهجة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان
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cnn arabic
الأربعاء 28 أبريل 2021 12:33 مساءً
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