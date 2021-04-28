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ماذا قال ولي العهد عن الوظائف الجيدة للمواطنين.. وما هي وجهة نظره بخصوص البطالة؟

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ماذا قال ولي العهد عن الوظائف الجيدة للمواطنين.. وما هي وجهة نظره بخصوص البطالة؟ ماذا قال ولي العهد عن الوظائف الجيدة للمواطنين.. وما هي وجهة نظره بخصوص البطالة؟
أكد أن الوصول للمستهدف سيتم تحقيقه قبل 2030 بكثير

ماذا قال ولي العهد عن الوظائف الجيدة للمواطنين.. وما هي وجهة نظره بخصوص البطالة؟

أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان أن رؤية 2030 تستهدف خفض نسبة البطالة بين المواطنين إلى 7%.

جاء ذلك خلال حواره عبر القناة بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية 2030، حيث قال سموه: "إننا في الربع الرابع في 2020 وصلنا إلى 12% والسنة هذه بإذن الله سوف نكسر حاجز 11% وصولاً إلى 10%"، مشيراً إلى أن المستهدف في الرؤية هو 7%.

وأضاف "7 بالمئة سوف نحققها قبل ذلك بكثير جداً، نحن نستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين سبعة إلى 4 بالمئة، وإذا وصلنا لهذه المستهدفات سنبدأ بالخطوة القادمة".

وتابع "اليوم في السعودية لدينا فقط 50 في المئة وظيفة جيدة، والباقي وظائف سيئة، ماذا يعني وظيفة جيدة ووظيفة سيئة؟ وظيفة جيدة تأكل تشرب وتلبس وتشتري كل الأشياء التي تحتاجها ولديك بيت وسيارة وكل الاحتياجات الرئيسة ولديك قدرة على الادخار وقدرة على الإنفاق على الترفيه وقدرة لكي تعيش حياة سعيدة".

وقال: "الخمسون بالمئة الأخرى وظائف سيئة، تأكل تشرب وتأخذ احتياجاتك الرئيسة ولديك بيت، لكن لا تستطيع الادخار وتنمي ثروتك ولا تقدر أن تستمتع إلا بالقليل". وأضاف "عندما نصل لمعدلات البطالة الطبيعية إن شاء الله قبل الرؤية، ما بين 7 إلى 4 بالمئة، سوف يكون الهدف القادم رفع الوظائف الجيدة من خمسين بالمئة إلى ثمانين بالمئة في المملكة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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