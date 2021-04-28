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دراسة: الحصول على جرعة واحدة من اللقاح يخفّض العدوى بين أفراد المنزل

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دراسة: الحصول على جرعة واحدة من اللقاح يخفّض العدوى بين أفراد المنزل دراسة: الحصول على جرعة واحدة من اللقاح يخفّض العدوى بين أفراد المنزل
بنسبة 50 %.. وشملت 57 ألف شخص من 24 ألف أسرة

دراسة: الحصول على جرعة واحدة من اللقاح يخفّض العدوى بين أفراد المنزل

كشفت دراسة صحية بريطانية، عن تأثير مباشر للحصول على جرعة من لقاح فايزر أو أسترازينيكا؛ لتقليص احتمال الإصابة بعدوى انتقال الإصابة بفيروس كورونا بين أفراد العائلة أو القاطنين في منزل.

وبحسب الدراسة التي أجرتها وكالة الصحة العامة البريطانية، وشملت 57 ألف شخص من 24 ألف أسرة، فإن جرعة واحدة من لقاح فايزر أو أسترازينيكا يمكن أن تقلّص احتمال انتقال بنسبة تصل إلى النصف تقريباً بين قاطني منزل واحد.

وقالت: إن "الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس بعد ثلاثة أسابيع من تلقي جرعة من اللقاح أقل عُرضة بنسبة 38 إلى 49 % من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، لنقل الفيروس إلى أفراد أسرهم".

من جانبه، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك؛ معلقاً على الدراسة: "أنباء رائعة، كنا نعلم بالفعل أن اللقاحات تُنقذ الأرواح وهذه الدراسة، الأكثر شمولاً التي أُجريت في ظروف حقيقية، تظهر أيضاً أنها تقلل من انتقال هذا الفيروس القاتل".

وقالت وكالة الصحة العامة البريطانية: إن "الأسر أماكن عالية الخطورة لناحية انتقال العدوى، ويمكن تسجيل نتائج مماثلة في أماكن ذات مخاطر انتقال مماثلة، مثل السكن المشترك والسجون".

ولفتت إلى أن جرعة واحدة من اللقاح يمكن أيضاً، بعد أربعة أسابيع، أن تقلل من ظهور الأعراض بنسبة 60 إلى 65 %، فيما أظهرت الدراسات السابقة للوكالة أن لقاحَي فايزر وأسترازينيكا منعا خطر الوفاة لدى 10400 حالة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في نهاية شهر مارس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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