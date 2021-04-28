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سقطة الـ 3 دولارات .. إعلانات سجائر وكحول وقمار للأطفال على فيس بوك

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سقطة الـ 3 دولارات .. إعلانات سجائر وكحول وقمار للأطفال على فيس بوك سقطة الـ 3 دولارات .. إعلانات سجائر وكحول وقمار للأطفال على فيس بوك
خطوة جديدة تسمح للمعلنين باستهداف فئات كانت ممنوعة شريطة الاهتمام

سقطة الـ 3 دولارات .. إعلانات سجائر وكحول وقمار للأطفال على فيس بوك

عبر حملات يفترض أن تخصص في الأصل للكبار بشكل حصري تحول عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى السماح للمعلنين باستهداف الأطفال.

ووفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية، بات بوسع الشركات توجيه إعلانات لمستخدمي "فيسبوك" مما تقل أعمارهم عن 13 عاماً، تتحدث عن سلع مثل السجائر والكحول وأدوية خسارة الوزن، فضلاً عن المقامرة، ويشترط في توجيه هذه الإعلانات أن يبدي الأطفال اهتماماً بهذه السلع.

وبحسب سكاي نيوز عربية يمكن نشر مثل هذه الإعلانات مقابل مبلغ زهيد، لا يتجاوز 3 دولارات.

وقالت مجموعة ضغط في أستراليا تنتقد عمالقة الإنترنت، إنها أطلقت صفحة تجريبية لمعرفة الخيارات الإعلانية التي يوفرها "فيسبوك"، من خلال مدير الإعلانات ( Ads Manager).

وأظهرت القائمة الإعلانية حظر إعلانات السجائر والكحول والقمار من الوصول إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، لكن القائمة نفسها لا تمنع المعلنين من استهداف الأطفال في حال أبرز الأطفال اهتمامهم بهذه السلع.

وعرض الموقع الأزرق على الصفحة الافتراضية إيصال الإعلانات إلى نحو 740 ألف أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، وعندما أعادت الصفحة توضيح طبيعة الإعلان ما يضمن وضع سلع تباع حصراً للباليغن، انخفض هذا العدد، غير أنه أبقى عدداً كبيراً من الأطفال معرضين له.

وقالت مجموعة الضغط التي تطلق على نفسها "Reset Australia"، إنها وضعت إعلاناً عن الكحول، فأظهر "فيسبوك" أن هناك 52 ألف طفل يبدون اهتماماً بالمشروبات الروحية، ولا يكلف هذا الإعلان سوى 3 دولارات.

وفي حال أرادوا توزيع إعلان على أطفال معنيين بالكحول، كان الرقم 14 ألف طفل والإعلان لا يكلف أكثر من 11.24 دولاراً.

ودعت مجموعة الضغط الإسترالية إلى التدخل، خاصة على صعيد المعلومات التي يمكن جمعها عن القاصرين، ودعت إلى وجوب الموافقة الصريحة من الآباء والأطفال على حد سواء بشأن جمع البيانات.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة الضغط كريس ، إن "فيسبوك" يستخدم بيانات المراهقين بنفس الطريقة التي يستخدمها الكبار.

وأشار كوبر إلى كيفية استغلال بيانات القاصرين، مما يعني تعرضهم إلى الاستهداف غير المناسب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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