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مدير تعليم تبوك: مضامين حديث ولي العهد تؤكد الحرص على رقي الوطن ورفاهية المواطن

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مدير تعليم تبوك: مضامين حديث ولي العهد تؤكد الحرص على رقي الوطن ورفاهية المواطن مدير تعليم تبوك: مضامين حديث ولي العهد تؤكد الحرص على رقي الوطن ورفاهية المواطن
أكد أنه دليل على استمرار عجلة التطور والنماء مرتكزة على رؤية 2030

مدير تعليم تبوك: مضامين حديث ولي العهد تؤكد الحرص على رقي الوطن ورفاهية المواطن

نوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وتأكيد سموه الكريم أن التحديات التي استطاعت المملكة تجاوزها في فترة قصيرة، بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والعمل الدؤوب الذي قامت به الدولة بأجهزتها المختلفة.

وأشار إلى أن حديث سمو ولي العهد، أكد حرص القيادة الرشيدة على رقي الوطن ورفاهية المواطن واستمرار عجلة التطور والنماء وفق منهجية واضحة مرتكزة على رؤية المملكة 2030، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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