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"الصحة" تنفّذ حملة التبرع #دام_دمك وفق الإجراءات الاحترازية

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"الصحة" تنفّذ حملة التبرع #دام_دمك وفق الإجراءات الاحترازية "الصحة" تنفّذ حملة التبرع #دام_دمك وفق الإجراءات الاحترازية
لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوافر في بنوك الدم

نفّذت وزارة الصحة، أمس، حملة للتبرع بالدم، تحت شعار #دام_دمك، في مناطق المملكة كافة.

وتسعى "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتستهدف الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين، لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوافر في بنوك الدم بوزارة الصحة.

‏وسيكون التبرع عبر الحجز عن طريق تطبيق موعد، في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وعربات التبرع بالدم المتنقلة، مع الحرص على أخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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