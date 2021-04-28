"صحة مكة" تصدر توضيحاً حول تسرُّب مياه الأمطار لإحدى غرف أحد المستشفيات

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أكّدت أنه تمت معالجة الخلل في حينه.. وأن جميع المرضى بخير

أصدرت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة، بياناً حول الفيديو المتداول الذي يظهر الأمطار وهي تتسرّب داخل إحدى غرف التنويم بأحد المستشفيات.

وقالت الشؤون الصحية: إن "جزءاً من غرف التنويم بأحد مستشفياتها تعرّض (اليوم) لتسرّب مفاجئ لمياه الأمطار بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدّسة، ما استوجب تدخل فريق الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي لنقل عدد من المرضى إلى أقسام أخرى".

وأضافت "نود التأكيد أن المرضى كافة بالمستشفى بصحة وسلامة ويحظون بالرعاية دون تأثير، ولله الحمد".

وأشارت إلى أن الفيديو المتداول كان لحظة التسرب الذي تمت السيطرة عليه من قِبل فرق الصيانة في حينه، ويجري بحث أسباب وتداعيات التسرُّب ومعالجتها، واستئناف العمل في القسم بأسرع وقت ممكن.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر تسرباً لمياه الأمطار التي هطلت مساء أمس من سقف أحد المستشفيات بمكة المكرّمة.