أخبار عاجلة

يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا -
عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة" -
"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر -
قبيل رفع تعليق السفر.. الجاسر يتفقد مطاري الرياض وجدة: سعدت بما شاهدته -
رئيس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر: المملكة شهدت قفزات تنموية -
"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك -
شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين -
العيد في جازان.. عادات وتقاليد وذكريات بنكهة "الفل" و"المرسة" تزين الموائد -
أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك -
"غيبوبة العيد الجماعية".. استشاري: 5 خطوات لتعديل النوم بعد رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة مكة" تصدر توضيحاً حول تسرُّب مياه الأمطار لإحدى غرف أحد المستشفيات

Print
"صحة مكة" تصدر توضيحاً حول تسرُّب مياه الأمطار لإحدى غرف أحد المستشفيات "صحة مكة" تصدر توضيحاً حول تسرُّب مياه الأمطار لإحدى غرف أحد المستشفيات
أكّدت أنه تمت معالجة الخلل في حينه.. وأن جميع المرضى بخير

أصدرت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة، بياناً حول الفيديو المتداول الذي يظهر الأمطار وهي تتسرّب داخل إحدى غرف التنويم بأحد المستشفيات.

وقالت الشؤون الصحية: إن "جزءاً من غرف التنويم بأحد مستشفياتها تعرّض (اليوم) لتسرّب مفاجئ لمياه الأمطار بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدّسة، ما استوجب تدخل فريق الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي لنقل عدد من المرضى إلى أقسام أخرى".

وأضافت "نود التأكيد أن المرضى كافة بالمستشفى بصحة وسلامة ويحظون بالرعاية دون تأثير، ولله الحمد".

وأشارت إلى أن الفيديو المتداول كان لحظة التسرب الذي تمت السيطرة عليه من قِبل فرق الصيانة في حينه، ويجري بحث أسباب وتداعيات التسرُّب ومعالجتها، واستئناف العمل في القسم بأسرع وقت ممكن.

وكان مقطع متداول قد أظهر تسرباً لمياه الأمطار التي هطلت مساء أمس من سقف أحد المستشفيات بمكة المكرّمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. متحدث "الصحة": نريد أن يكون العيد فرحًا وسرورًا ولا ننشر مظاهر الحزن بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

بالفيديو.. متحدث "الصحة": نريد أن يكون العيد فرحًا وسرورًا ولا ننشر مظاهر الحزن بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

"التجارة" تنفي صحة فيديو الغش في أوزان الأرز.. ميزان للحلويات والمكسرات

"التجارة" تنفي صحة فيديو الغش في أوزان الأرز.. ميزان للحلويات والمكسرات

عاجل ???? الداخلية تلقى القبض على 8 أشخاص متورطين فى فيديو "الكفن بعين شمس"

عاجل ???? الداخلية تلقى القبض على 8 أشخاص متورطين فى فيديو "الكفن بعين شمس"

فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لـ15 شخصًا في بلكونة على المحيط

فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لـ15 شخصًا في بلكونة على المحيط